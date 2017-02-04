«Уралвагонзавод» продаёт дочернюю компанию «УВЗ-Логистик» структуре некоммерческого пенсионного фонда

«Уралвагонзавод» продаёт 100% своей дочерней компании ООО «УВЗ-Логистик» организации «Тринфико Пропети Менеджмент», которая управляет пенсионными резервами НПФ «Благосостояние». Сделка будет закрыта после получения одобрения Федеральной антимонопольной службы РФ, сообщает пресс-служба корпорации.

«Таким образом, корпорация “Уралвагонзавод” выходит из инвестиционного проекта на удовлетворяющих её условиях, – говорится в сообщении. – Учитывая, что парк “УВЗ-Логистик” останется под эффективным управлением АО “ФГК”, данная инвестиция в сегодняшних условиях рынка грузоперевозок станет выгодной для нового собственника компании».

Совершив эту сделку, гендиректор УВЗ Олег Сиенко выполнил поручение президента РФ Владимира Путина, и портфель обязательств предприятия сократился почти на 145 млрд рублей, отмечает РИА Новости.

«УВЗ-Логистик» является одним из крупнейших собственников подвижного состава. Парк в её управлении насчитывает более 40 тысяч вагонов, из которых около 30 тысяч единиц – полувагоны. В конце 2016 года заявки на приобретение «УВЗ-Логистик» подали практически все основные игроки рынка железнодорожных операторов, а в следующий этап прошли шесть компаний. Они оценили выставленный на продажу «УВЗ-Логистик» в 50 млрд рублей, что на 35 млрд дешевле стоимости, которую установил «Уралвагонзавод». Тогда гендиректор корпорации Олег Сиенко заявил, что планирует продать «дочку» за цену не меньшую, чем долг перед УВЗ. На конкурсе руководство корпорации не выбрало победителя, но заявило о продолжении переговоров с потенциальными покупателями об альтернативной структуре сделки.

Напомним, в конце декабря 2016 года 100% акций «Уралвагонзавода» указом президента России Владимира Путина были переданы в качестве имущественного взноса государства в госкорпорацию «Ростех». Позже появилась инфомация, что гендиректора УВЗ Олега Сиенко сменит на посту прежний гендиректор «Технодинамики» (также входит в состав «Ростеха») Максим Кузюк, однако была опровергнута.

Агентство новостей «Между строк»