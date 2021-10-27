​​​​​​​Уральскому заводу выделят 630 млн рублей на разработку новых аппаратов ИВЛ

Уральский приборостроительный завод получит из федерального бюджета 630 млн рублей на разработку новых аппаратов искусственной вентиляции лёгких, сообщает департамент информполитики.

Речь идёт о пяти новых аппаратах и дополнительном оборудовании — телематическом модуле, центральной мониторинговой станции и блоке для высокочастотной осцилляторной вентиляции.

Поддержка бюджета осуществляется через Минпромторг РФ по итогам конкурса, в котором УПЗ принял участие.

Новые аппараты войдут в линейку «Мобивент», в проекте предусмотрено создание различных моделей для лечения всех категорий пациентов — от недоношенных новорождённых до взрослых. Кроме того, устройства можно будет использовать при транспортировке пациентов, а также в полевых условиях и мобильных госпиталях.

Накануне концерн «Ростех», который контролирует УПЗ, сообщил о новой разработке предприятия — портативного аппарата ИВЛ «Авента-Вита», который можно будет использовать в домашних условиях. Сейчас эта разработка проходит финальные технические испытания.