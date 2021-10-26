​​​​​​​В Свердловской области разработали первый отечественный аппарат ИВЛ для дома

Уральский приборостроительный завод разработал аппарат искусственной вентиляции лёгких, который можно использовать дома и в машинах скорой помощи, сообщает пресс-служба госкорпорации «Ростех», которой подконтролен завод.

По данным производителя, небольшой и лёгкий портативный аппарат ИВЛ «Авента-Вита» способен работать автономно от внешних источников питания и стационарных линий подачи кислорода. Его можно использовать вне медицинских учреждений, в том числе для детей.

«В конструкции предусмотрены как внутренний, так и внешний аккумуляторы, гарантирующие энергонезависимость аппарата и стабильность его работы даже при перепадах напряжения. При этом аппарат обладает широким функционалом стационарного устройства. Все данные мониторинга прибор сможет передавать в консультационный центр для анализа, выбора и корректировки режима вентиляции лёгких», — отмечают в компании.

Сейчас «Авента-Вита» проходит финальные технические испытания и готов к серийному производству. После получения официальных документов о регистрации в Росздравнадзоре «Авента-Вита» будет запущен в серийное производство, поясняют в «Ростехе».

«Это первый отечественный аппарат ИВЛ, который подходит в том числе для домашнего использования. Устройство оснащено упрощённой системой управления — пользоваться им могут люди без медицинского образования. При этом разработчиками предусмотрены и сложные программы лечения, настройку которых способны выполнить лишь опытные врачи-реаниматологи. По своему функционалу, надёжности и качеству прибор не уступает зарубежным аналогам, но стоимость нашей разработки значительно ниже», — сказал исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко.

УПЗ — известный в России производитель аппаратов ИВЛ. После резкого роста спроса на приборы в связи с пандемией коронавируса завод значительно увеличил прибыль. Однако не обошлось без скандалов: в двух больницах в Москве и Санкт-Петербурге, где использовали аппараты «Авента-М», произошли пожары с гибелью людей. Росздравнадзор по итогам проверки УПЗ заявил, что не нашёл прямой связи между недочётами при производстве аппаратов искусственной вентиляции лёгких «Авента-М» и возгораниями.