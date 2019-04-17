Уральский бизнесмен Андрей Козицын пообещал поддержать сгоревший Нотр-Дам

Владелец УГМК и президент ХК «Автомобилист» Андрей Козицын заявил, что поддержит Францию в трагедии с пожаром в знаменитом соборе Парижской Богоматери (Нотр-Дам-де-Пари), пишет Znak.com. Подробностей Козицын не раскрыл.

Напомним, собор Парижской Богоматери загорелся вечером 15 апреля, пожар продолжался порядка 12 часов. В здании обрушились крыша, часы и дубовый шпиль. Пожарные смогли отстоять несущие конструкции, хотя существовала угроза полного разрушения одной из главных достопримечательностей Парижа. Терновый венец Иисуса Христа и все главные ценности, хранившиеся в соборе, также удалось спасти.

По факту пожара прокуратура Парижа начала расследование о неумышленном причинении ущерба. По последним данным французской прессы, работающие на месте ЧП криминалисты считают, что причиной пожара стала «проблема с электрикой». Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что собор надеются восстановить в течение пяти лет. Примерная стоимость восстановления собора составляет миллиард евро. Отмечается, что на 17 апреля большая часть этой сумы уже собрана.