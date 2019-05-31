Уральские промышленники Алтушкин и Козицын отказались спонсировать строительство храма Святой Екатерины в сквере

УГМК и РМК не будут финансировать строительство собора Святой Екатерины в сквере у Театра драмы, если Екатеринбургская епархия продолжит настаивать именно на этом месте, со ссылкой на источники сообщает телеграм-канал «Пяр во время чумы».

При этом промышленный бизнес может проинвестировать возведение храма в другом месте.

«Источники в окружении губернатора [Евгения] Куйвашева говорят, что сейчас лишь Екатеринбургская епархия РПЦ рассматривает сквер как место строительства храма, несмотря на исход опроса ВЦИОМ. Епархия при этом ссылается на позицию патриарха, но от самого патриарха Кирилла подтверждения этой позиции нет», — пишет автор канала.

Напомним, представители РПЦ называли несанкционированные митинги против стройки храма в сквере у Театра драмы «екатеринбургским майданом» и сравнивали с убийством семьи последнего императора России Николая II.