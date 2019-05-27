Митрополит Кирилл сравнил протесты за сквер в Екатеринбурге с расстрелом царской семьи

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл по окончании богослужения в Свято-Николаевском верхотурском мужском монастыре сравнил протесты в защиту сквера в Екатеринбурге с убийством семьи последнего императора России Николая II, которая была расстреляна в уральской столице в 1918 году, со ссылкой на пресс-службу епархии пишет Znak.com.

«Сегодня перед Церковью — вызов. Этот вызов прогремел из Екатеринбурга. Как 100 лет назад прогремели выстрелы и пролилась кровь святых Царственных страстотерпцев, — сказал архипастырь, отметив, что убийство Царской семьи положило начало геноциду русского народа», — приводит слова митрополита пресс-служба епархии.

Митрополит также сказал, что «русский народ, прошедший через страдания ХХ века — Гражданскую войну, коллективизацию, голод, разруху, уничтожение святынь, Великую Отечественную войну — и совершивший великий подвиг, не поддастся на эти вызовы сегодняшнего времени и останется единым народом, базисом которого является святая православная вера и Русская Православная Церковь». Владыка также подчеркнул, что «те люди, что сегодня в некоторых городах страны выступают против строительства храмов, глумятся над православными ценностями, — это наши братья, наши дети, потерявшиеся по причине безверия».

«Дай Бог, чтобы со временем, пройдя через какое-то личное внутреннее возрастание, они поняли, что без православия немыслима сама жизнь нашего Отечества — поскольку именно православие является "кровью" русского народа. Если же кровь остынет, не будет в жилах течь, что, кроме ухода из жизни, ожидает такой организм? Соответственно, если не будет святого православия в нашей стране, которую мы получили от своих предков, в чём будет черпать духовную силу, как будет жить наше государство, какую нравственную основу брать для своего бытия?» — заявил митрополит.

Напомним, в ночь на 13 мая в сквере у драмтеатра вокруг будущей стройки храма появился забор, а вечером жители Екатеринбурга вышли на стихийную несанкционированную протестную акцию. Митинги продолжались всю неделю. В итоге были задержаны почти 100 человек, часть из них приговорена к административному аресту, другим назначены общественные работы.

27 мая УГМК и РМК выпустили совместное заявление о строительстве храма Святой Екатерины, в котором подчеркнули, что «ждут очередного решения жителей Екатеринбурга, городских властей и Екатеринбургской епархии относительно такого места для возведения храма, которое устроит и успокоит всех».