«Уралочка-НТМК» сравняла счёт в серии за бронзу женской Суперлиги

ВК «Уралочка-НТМК» накануне победил «Енисей» во втором матче за бронзовые медали чемпионата России. Встреча, прошедшая в Красноярске, закончилась с результатом 3:1 (25:12; 20:25; 25:16; 25:18) в пользу гостей. Таким образом, счёт в серии до трёх побед стал 1:1. Третий и четвёртый матчи запланированы на 21 и 22 апреля в Нижнем Тагиле. Если в этих матчах исход серии не будет решён, волейболистки вновь сыграют в Красноярске 26 апреля.

«Сегодня мы сыграли намного лучше, чем вчера. “Енисей” провёл матч на вчерашнем уровне, просто мы сыграли лучше. Нам удалось завладеть инициативой, многое получалось, выделю игру на приёме и на блоке. Мы показали совершенно другой уровень игры, что принесло нам результат», — прокомментировал игру главный тренер «Уралочки-НТМК» Николай Карполь.