Волейбольный клуб «Уралочка-НТМК» уступил «Енисею» в первом матче за бронзовые медали ЧР

Вчера волейболистки «Уралочки-НТМК» в Красноярске проиграли местному «Енисею» в первом матче за третье место чемпионата России женской Суперлиги. Матч закончился со счётом 3:1 (25:12; 20:25; 25:16; 25:18). Борьба за бронзовые медали идёт до трёх побед. Следующая игра пройдёт сегодня также на площадке «Енисея». Третий и, если потребуется, четвёртый матчи запланированы на 21 и 22 апреля в Нижнем Тагиле.

«Сегодня “Енисей” смотрелся лучше “Уралочки” во многих компонентах, но хотел бы отметить приём, здесь наша команда сегодня оказалась слабее. Но серия продолжается, и я думаю, что следующие игры сложатся для нас иначе, мы сделаем выводы и проведём работу над ошибками», — приводит слова главного тренера «уралочек» Николая Карполя пресс-служба ВФВ.