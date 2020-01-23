Умер житель Нижнего Тагила Денис Лобанов, который летом прошлого года заразился ботулизмом

В больнице Екатеринбурга в ночь на 23 января скончался житель Нижнего Тагила Денис Лобанов, который летом прошлого года заразился ботулизмом. Как рассказала ТРК «Телекон» супруга погибшего, причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

Напомним, в июле 2019 года Денис и Алёна Лобановы были госпитализированы с диагнозом «ботулизм». По словам женщины, симптомы болезни начали проявляться после того, как они с мужем поужинали морской капустой, купленной в одном из супермаркетов Нижнего Тагила.

Однако специалисты Роспотребнадзора не нашли возбудителей ботулизма в еде супругов. Также следы смертельно опасного ботулотоксина не были найдены в изъятой из магазина партии пресервов с морской капустой.

У погибшего Дениса Лобанова образовалась атрофия конечностей, поскольку с июля по декабрь мужчина не вставал. Его состояние улучшилось перед Новым годом — он начал разговаривать и самостоятельно питаться. Врачи перевели его из госпиталя в ЦГБ № 4 Нижнего Тагила. Несколько дней назад мужчина был отправлен на домашнее лечение. Пробыв дома три дня, Денис в сопровождении супруги поехал в Екатеринбург на реабилитацию, где скончался.

Прощание с молодым мужчиной состоится в «Реквиеме» 25 января в 11:30.