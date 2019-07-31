Роспотребнадзор не нашёл следы токсинов в еде семьи из Нижнего Тагила, которая заразилась ботулизмом

Специалисты Роспортребнадзора не нашли возбудителей ботулизма в еде супругов Алёны и Дениса Лобановых, которые в начале июля попали больницу серьёзным пищевым отравлением. Об этом телекомпании «Телекон» сообщили в надзорном ведомстве. Ранее санврачи взяли пробы из партии консервированной морской капусты, которой, предположительно, отравились Денис и Алёна, но и там следы ботулотоксина не были обнаружены.

«Пускай будет так, пускай будет, что ничего не нашли, я не собираюсь ни с кем судиться, ни с кем ругаться, выяснять правду какую-то, бороться за справедливость. Оно мне сейчас не нужно, я сейчас борюсь за своего мужа. Самочувствие сейчас мое хорошо, осталось только нарушение с речью, произношение такое немножко гнусавое и легкие работают не на полную мощность. А так-то в принципе нормально. У мужа улучшений нет. 21 день сегодня ровно. Улучшений пока нет», - рассказала Алёна «Телекону».

В настоящее время Алёну выписали из екатеринбургской клинической больницы № 40. У девушки остались небольшие проблемы с речью. Денис до сих пор находится в реанимации.