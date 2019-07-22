Роспотребнадзор не нашёл в консервах возбудителей ботулизма, из-за которого отравилась семья в Нижнем Тагиле

Специалисты Роспотребнадзора не обнаружили следов смертельно опасного ботулотоксина в изъятой партии пресервов с морской капустой, которой, по предварительной версии, отравились супруги Лобановы. Об этом ИА «Все новости» рассказала ведущий специалист-эксперт нижнетагильского отдела Роспотребнадзора Татьяна Литвинова.

«Для исследования отбиралась морская капуста в пластиковой упаковке торговой марки “Северная гавань” компании ООО “Торговый дом “Балтийский берег”. Ботулотоксина в данной партии обнаружено не было. Расследование продолжается, будут отобраны пробы из другой еды, сделаны иные заборы материала для установления источника заражения», — прокомментировали в надзорном ведомстве.

До завершения лабораторных испытаний реализация пресервов данной марки в супермаркете была приостановлена. Сейчас она вернулась на прилавок.

Известно, что банку с морской капустой супруги приобрели в одном из магазинов торговой сети «Магнит» 8 июля. Вечером, по словам Алёны Лобановой, они употребляли только это консервированное блюдо. На следующий день мужу Денису стало плохо. Алёна рассказала, что муж успел сам вызвать себе скорую помощь. В больнице ему поставили диагноз «инсульт» и поместили в реанимацию. Ночью у молодого и здорового мужчины случилась остановка сердца. Денис впал в кому, и его перевели на искусственное дыхание. После визита врача-инфекциониста мужчина был на вертолёте доставлен в Екатеринбург с диагнозом «ботулизм». В то же время Алёна тоже почувствовала недомогание. А поскольку у её супруга диагностировали токсикоинфекционное заболевание, характеризующееся поражением ЦНС, девушку незамедлительно направили в Екатеринбург на обследование и дальнейшее лечение. В настоящее время состояние Алёны улучшилось, сегодня её выпишут. Денис до сих пор находится в реанимационном отделении.

По словам медиков, в Нижнем Тагиле последний случай ботулизма был зафиксирован более 20 лет назад.