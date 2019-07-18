В Нижнем Тагиле впервые за 20 лет зафиксирован случай заражения редкой смертельно опасной болезнью

Супруги Лобановы из Нижнего Тагила были госпитализированы со смертельно опасным заболеванием — ботулизмом. Сейчас медики борются за жизнь мужа, он до сих пор находится в коме. Жена с трудом разговаривает и питается через зонд.

Как считает Алёна Лобанова, заражение произошло из-за купленной в одной из торговых сетей баночки морской капусты. Вечером накануне госпитализации супруги употребляли только это консервированное блюдо.

На следующий день Денису стало плохо. Алёна рассказала, что муж успел сам вызвать себе скорую помощь. В больнице ему поставили диагноз «инсульт» и поместили в реанимацию. Ночью у молодого и здорового мужчины случилась остановка сердца. Денис впал в кому, и его перевели на искусственное дыхание.

После визита врача-инфекциониста мужчина был на вертолёте доставлен в Екатеринбург с диагнозом «ботулизм».

В то же время Алёна тоже почувствовала недомогание. А поскольку у её супруга диагностировали токсикоинфекционное заболевание, характеризующееся поражением ЦНС, девушку незамедлительно направили в Екатеринбург на обследование и дальнейшее лечение.

«Сейчас моё состояние стабильное уже, мне ничего не угрожает. Только поражены нервные окончания, которые отвечают за глотание и речь. Сейчас я на зондовом питании. У мужа всё намного хуже. Прогнозов не дают вообще никаких. Он на искусственной вентиляции лёгких. Улучшений никаких. Он не может шевелить ни одной мышцей в своём теле», — рассказала Алёна ТРК «Телекон».

В Нижнем Тагиле последний случай ботулизма был зафиксирован более 20 лет назад.

По данным ВОЗ, пищевой ботулизм является тяжёлой, потенциально смертельной болезнью. Это интоксикация, обычно вызываемая в результате потребления высокоактивных ботулотоксинов, образующихся в заражённых пищевых продуктах. Они попадают в организм при потреблении продуктов, не прошедших надлежащую обработку. Основной причиной ботулизма человека является пищевая интоксикация.

Чтобы предотвратить возможность дальнейших случаев заражения, из торговой сети, в которой закупалась семья, была изъята партия морской капусты.

«Нашими силами отобраны пробы еды, которую они употребляли в тот день, когда произошло заражение. В том числе отобраны пробы и в магазине той продукции, которую употребляли жители Тагила. Ищем наличие ботулотоксина», — рассказала пресс-секретарь отделения Роспотребнадзора по Свердловской области Анна Ожиганова.

Вернуть изъятую продукцию в оборот смогут только после завершения расследования Роспотребнадзора.