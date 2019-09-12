УФАС отклонило жалобу «Уралстроймонтажа» на мэрию, но нашло другие нарушения в конкурсной документации на мост через Тагильский пруд

Управление Федеральной антимонопольной службы не нашло подтверждения недочётам, указанным в жалобе «Уралстроймонтажа», но при этом выявило другие нарушения законодательства о госзакупках и вынесло тагильской мэрии предписание об их устранении.

Нарушения в документации УФАС нашло после того, как в ведомство поступила жалоба от «Уралстроймонтажа» — одного из потенциальных участников прошедшего в сентябре запроса предложений. Жалоба рассматривалась в ведомстве 6 сентября, но полный текст решения был опубликован лишь сегодня, 12 сентября.

Гендиректор УСМ Алексей Голященко указал в жалобе, что МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» (СЗГХ) организовало закупку, которая «содержит требования, нарушающие конкуренцию, а также общие положения Гражданского кодекса». Условия муниципального контракта, уверены в компании, невозможно было выполнить в предусмотренные документацией сроки. Уже к концу сентября подрядчик, согласно графику, должен закрыть 35% работ подготовительного периода, 20% работ по созданию временных схем организации движения, 30% — по сооружению и разборке технологического моста, 12% — по переустройству инженерных сетей; ещё 10% — это основные работы по возведению перехода. При этом заключить муниципальный контракт в мэрии планировали не ранее середины сентября. Общая сумма средств, которую подрядчик должен был освоить за несколько дней, составляла почти 247 млн рублей, написал Голященко. В случае нарушения сроков заказчик мог начислить неустойку, а также потребовать расторгнуть контракт и признать подрядчика недобросовестным исполнителем.

Условия оплаты выполненных работ, описанные в документации, по мнению УСМ, также «ущемляют права исполнителя». Поэтому руководство компании потребовало от УФАС приостановления определения подрядчика, проведения внеплановой проверки и выдачи предписания СЗГХ об устранении всех нарушений. Однако проверка Федеральной антимонопольной службы не нашла подтверждения указанным недочётам.

«ФАС признала жалобу ООО “Уралстроймонтаж” необоснованной. Наши юристы, в общем-то, и не сомневались в этом решении федеральной службы, поскольку и проект государственного контракта, и документация о запросе предложений подготовлены тщательно, с учётом всех особенностей строительства такого масштабного и дорогого объекта, — заявили в пресс-службе администрации Нижнего Тагила. — После внеплановой проверки документации предписание ФАС касается лишь изменений условий госконтракта и условий подачи заявок в части размера финансового обеспечения заявки. В повторном запросе предложений была снижена сумма банковской гарантии, чтобы смягчить условия для потенциальных подрядчиков, создать более конкурентную среду. Федеральная служба сочла это нарушением».

УФАС обязало мэрию Нижнего Тагила внести изменения в конкурсную документацию для определения компании, которая будет заниматься строительством моста через Тагильский пруд за 3,93 млрд рублей.

«Размер обеспечения исполнения госконтракта предоставляется подрядчиком в размере 15% от цены контракта, заказчик выплачивает подрядчику на выполнение работ аванс в размере 10% от цены контракта. При проведении запроса предложений вышеуказанные положения должны быть установлены в документации. Действия заказчика, изменившего условия, нарушают закон о контрактной системе и содержат признаки состава административного правонарушения. При внесении изменений в документацию о запросе предложений заказчику необходимо установить новый срок выполнения работ, не противоречащий в том числе проектной документации», — говорится в решение УФАС.

В мэрии Нижнего Тагила АН «Между строк» сообщили, что внесут необходимые изменения в документацию в ближайшее время. После этого чиновники объявят новый открытый электронный конкурс для определения компании, которая займётся возведением одной из главных транспортных артерий города.

«Мы выполним предписание ФАС, вернёмся к прежним условиям и в ближайшее время начнём конкурсные процедуры», — пояснили в мэрии Нижнего Тагила.

Ранее сообщалось о том, что на контракт по возведению перехода через водоём и сопутствующей дорожной и инженерной инфраструктуры претендуют минимум три крупных компании. В открытых торгах они не участвовали, потому что не успели ознакомиться с аукционной документацией, а также из-за серьёзного обеспечительного платежа. Тогда чиновники объявили на сайте госзакупок запрос предложений от потенциальных инвесторов. Запрос должен был позволить найти подрядчика с наиболее выгодным предложением и начать работы по созданию перехода гораздо быстрее. Однако к моменту окончания приёма заявок желающих строить мост через пруд так и не нашлось. В тагильской мэрии сообщили, что компании, которые готовы были предоставить свои предложения, неблагонадёжны. Тот же «Уралстроймонтаж» допустил большое количество недочётов при ремонте улиц Металлургов, Ломоносова и Крымской и поставил под угрозу реализацию в Нижнем Тагиле национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«На стадии конкурсных процедур было несколько интересантов. Небольшие компании сами поняли, что не потянут проект, другим мы вовремя отказали на старте, изучив их опыт работы в сфере мостостроительства, имеющиеся ресурсы и благонадёжность», — говорил ранее АН «Между строк» мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Напомним, мост через Тагильский пруд планируют построить к 31 июля 2022 года, к 300-летию города. Он должен быть запроектирован на участке от кольца на пересечении Уральского и Октябрьского проспектов до Южного подъезда к Нижнему Тагилу в районе Ключиков. Проект уже прошёл государственную экспертизу и получил одобрение жителей Нижнего Тагила на публичных слушаниях. Строительство новой транспортной артерии в городе активно поддерживает свердловский губернатор Евгений Куйвашев. Уже в этом году на начало создания перехода направят 500 млн рублей. Подтверждены также расходы на возведение транспортной артерии на 2020 (900 млн рублей) и 2021 годы (1,2 млрд рублей). 1,3 млрд рублей на строительство моста направит ЕВРАЗ.