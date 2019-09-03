На строительство моста через Тагильский пруд за 4 млрд рублей снова не заявилась ни одна компания-инвестор

На строительство моста через Тагильский пруд и сопутствующей дорожной и инженерной инфраструктуры за 3,93 млрд рублей снова не заявилась ни одна компания. В начале августа мэрии Нижнего Тагила не удалось провести открытый электронный конкурс по определению подрядчика для возведения новой транспортной артерии в городе, и тогда чиновники объявили на сайте госзакупок запрос предложений от потенциальных инвесторов. Запрос должен был позволить найти подрядчика с наиболее выгодным предложением и начать работы по созданию перехода гораздо быстрее. Сегодня приём заявок закончился, но желающих строить мост через пруд так и не нашлось. В тагильской мэрии сообщили, что компании, которые готовы были предоставить свои предложения, неблагонадёжны.

«Электронный запрос предложений не состоялся, так как не была подана ни одна заявка, – подтвердил АН “Между строк” мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. – Протокол будет опубликован в ближайшее время. На стадии конкурсных процедур было несколько интересантов. Небольшие компании сами поняли, что не потянут проект, другим мы вовремя отказали на старте, изучив их опыт работы в сфере мостостроительства, имеющиеся ресурсы и благонадёжность. Сейчас 44-й федеральный закон позволяет нам либо вновь провести конкурсные процедуры, либо в виду несостоявшихся аукционов заключить контракт с единственным поставщиком на аналогичных условиях закупки. Служба заказчика прорабатывает оба варианта. Да, пусть всё идёт не так гладко, как хотелось бы, но это рабочие моменты, надо выбирать сильного и надёжного строителя, способного реализовать планы города, к тому же полностью финансово подкреплённые правительством области, а не истерить по каждому поводу. Сотая школа тому пример, когда много сомневающихся было, но она открылась».

Ранее сообщалось о том, что на контракт по возведению перехода через водоём претендуют минимум три крупных компании. В открытых торгах они не участвовали, потому что не успели ознакомиться с аукционной документацией и из-за серьёзного обеспечительного платежа. При организации запроса предложений Служба заказчика горхозяйства опубликовала документацию, согласно которой уже в сентябре подрядчик должен выполнить 35% работ подготовительного периода, 20% работ по созданию временных схем организации движения, 30% – по сооружению и разборке технологического моста, 12% – по переустройству инженерных сетей, ещё 10% – это основные работы по возведению перехода. При этом заключить муниципальный контракт в мэрии планировали не ранее середины сентября. Общая сумма средств, которую подрядчик должен был освоить за несколько дней, составляла более 150 млн рублей.

Напомним, мост через Тагильский пруд планируют построить к 31 июля 2022 года, к 300-летию города. Он должен быть запроектирован на участке от кольца на пересечении Уральского и Октябрьского проспектов до Южного подъезда к Нижнему Тагилу в районе Ключиков. Проект уже прошёл государственную экспертизу и получил одобрение жителей Нижнего Тагила на публичных слушаниях. Строительство новой транспортной артерии в городе активно поддерживает свердловский губернатор Евгений Куйвашев. Уже в этом году на начало создания перехода направят 500 млн рублей. Подтверждены также расходы на возведение транспортной артерии на 2020 (900 млн рублей) и 2021 годы (1,2 млрд рублей). 1,3 млрд рублей на строительство моста направит ЕВРАЗ.