«Они не успели ознакомиться с документацией». На конкурс по строительству моста через Тагильский пруд за 4 млрд рублей не заявилась ни одна компания

На конкурс по строительству моста через Тагильский пруд и сопутствующей дорожной и инженерной инфраструктуры за 3,93 млрд рублей официально не заявилась ни одна компания. Изначально срок подачи заявок на сайте госзакупок от потенциальных инвесторов должен был завершиться 22 июля, но в торгах не приняла участия ни одна организация. Тогда мэрия продлила торги до 2 августа. Чиновники отмечают, что сорванным конкурс считать нельзя. Уже сейчас на строительство моста через пруд претендуют три крупных компании. В торгах они не приняли участия лишь потому, что не успели ознакомиться с аукционной документацией, утверждают в администрации. Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев уже распорядился подготовить всё для проведения повторного конкурса. Заключить 4-миллиардный контракт планируется осенью этого года.

«У потенциальных подрядчиков возникло множество уточняющих вопросов, связанных в том числе с авансом, банковской гарантией и оборудованием, — рассказал АН “Между строк” первый вице-мэр Нижнего Тагила Вячеслав Горячкин. — Например, в технической документации предусматривается надвижка мостовых конструкций, как на Керченском мосту было. Когда компании в анализ документации погрузились, то уже было понимание, что времени им для изучения всех моментов не хватит. Поэтому главой города принято решение о повторном размещении аукционной документации и в том же виде. И у нас есть уверенность в том, что этот проект будет реализован к 300-летию Нижнего Тагила».

Мост через Тагильский пруд планируют построить к 31 июля 2022 года, к 300-летию города. Он должен быть запроектирован на участке от кольца на пересечении Уральского и Октябрьского проспектов до Южного подъезда к Нижнему Тагилу в районе Ключиков. Проект уже прошёл государственную экспертизу и получил одобрение жителей Нижнего Тагила на публичных слушаниях. Строительство новой транспортной артерии в городе активно поддерживает свердловский губернатор Евгений Куйвашев. Уже в этом году на начало создания перехода направят 500 млн рублей. Подтверждены также расходы на возведение транспортной артерии на 2020 (900 млн рублей) и 2021 годы (1,2 млрд рублей). 1,3 млрд рублей на строительство моста направит ЕВРАЗ.