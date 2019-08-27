Мэрия объявила запрос предложений от потенциальных инвесторов по строительству моста через Тагильский пруд

Мэрия объявила на сайте госзакупок запрос предложений от потенциальных инвесторов по строительству моста через Тагильский пруд почти за 4 млрд рублей. Ранее глава города Владислав Пинаев сообщил АН «Между строк», что администрация не будет проводить открытый электронный конкурс по определению компании для возведения новой транспортной артерии. Запрос, считают в мэрии, позволит определить подрядчика с наиболее выгодным предложением и начать работы по созданию перехода гораздо быстрее. Приём заявок продлится до 3 сентября, рассмотрят их уже 6 сентября.

Ранее мэрия пыталась провести открытый конкурс по строительству моста через Тагильский пруд и сопутствующей дорожной и инженерной инфраструктуры за 3,93 млрд рублей, но на него официально не заявилась ни одна компания. Чиновники тогда отметили, что на контракт по возведению перехода через водоём претендуют минимум три крупных компании. В торгах они не участвовали лишь потому, что не успели ознакомиться с аукционной документацией, утверждают в администрации.

«Есть ещё и другой вопрос, — говорил ранее Пинаев. — Это вопрос обеспечения, он очень серьёзный, сумма достаточно внушительная. Даже те потенциальные участники, которые готовы дать свои предложения для участия в строительстве моста, в любом случае должны всё с банками согласовать. Такие суммы на счетах мало у кого зарезервированы, они находятся в обороте».

Запрос предложений позволяет находить организации для исполнения крупных заказов на наиболее выгодных условиях. Мэрия Нижнего Тагила соберёт многочисленные заявки. Победителем станет та компания, которая сделает самое достойное предложение.

Напомним, мост через Тагильский пруд планируют построить к 31 июля 2022 года, к 300-летию города. Он должен быть запроектирован на участке от кольца на пересечении Уральского и Октябрьского проспектов до Южного подъезда к Нижнему Тагилу в районе Ключиков. Проект уже прошёл государственную экспертизу и получил одобрение жителей Нижнего Тагила на публичных слушаниях. Строительство новой транспортной артерии в городе активно поддерживает свердловский губернатор Евгений Куйвашев. Уже в этом году на начало создания перехода направят 500 млн рублей. Подтверждены также расходы на возведение транспортной артерии на 2020 (900 млн рублей) и 2021 годы (1,2 млрд рублей). 1,3 млрд рублей на строительство моста направит ЕВРАЗ.