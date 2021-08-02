Участник Уральской биеннале, который исследует современное искусство Нижнего Тагила, расскажет о первых результатах своего труда на лекции

5 августа красноярский художник Александр Закиров проведёт для всех желающих онлайн-лекцию, в которой расскажет о своём исследовании про современное искусство Нижнего Тагила. Лекция начнётся в 18:00 в Zoom.

«В своей художественной и кураторской практике Саша иронически исследует систему искусства и её правила. Он смело смешивает роли художника, куратора, эксперта и зрителя, использует работы других художников как материал для собственных произведений и задаёт вопросы о границах авторства. Применяет ли Саша характерные для него вовлекающие стратегии для работы над ретроспективой нижнетагильского искусства? Предлагаем разобраться, в чём будет особенность проекта, на будущей беседе», — отмечают организаторы Уральской индустриальной биеннале.

В беседе будут участвовать директор музейного центра «Площадь Мира» Мария Букова и исследовательница, работающая над архивом тагильского современного искусства, Анна Киященко. Зарегистрироваться на мероприятие можно по этой ссылке. Сама выставка «Краткая история современного тагильского искусства» откроется 15 августа в здании бывшего колледжа «Самородок».