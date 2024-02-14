У школы № 32 в Нижнем Тагиле перед возможным приездом Владимира Путина смонтировали объект, похожий на сцену, и до асфальта убрали снег

Нижний Тагил продолжает готовиться к возможному приезду Владимира Путина. В последние дни около школы № 32 можно заметить большое количество силовиков и дорожной техники. Сегодня, 14 февраля, тагильчане увидели, как строители монтируют объект, похожий на сцену. По одной из версий, это так называемый тёплый контур для заливки бетона. Директор школы Галина Масликова заявила АН «Между строк», что не готова комментировать ситуацию, добавив, что в учреждении идут учения.

Отметим, что с начала этой недели возле школы активно работает снегоуборочная техника. Сегодня минитрактор очистил площадку перед входом до асфальта. По информации ИА «Все новости», школа № 32 попала в список объектов, которые может посетить глава государства. Школа была отремонтирована в рамках нацпроекта «Образование», а её открытие состоялось в конце января. Также сообщалось, что Галина Масликова находится на самоизоляции, поскольку потенциально может контактировать с первым лицом страны.

А вот мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев в число таких привилегированных лиц не попал.

скриншот записи с камер наблюдения «Сетей Тагила»

Напомним, ранее работники «Уралвагонзавода» в соцсетях начали распространять информацию о нерабочем четверге, 15 февраля, касс, парковок и проходных завода. Также стало известно, что на оборонном предприятии 15 февраля рабочая смена будет сокращена до 14:00.

Мэрия опубликовала постановление о предстоящих дорожных работах на территории города. Согласно документу, 15 февраля 2024 года с полуночи и «до окончания проведения работ» будет запрещена парковка автомобилей на различных участках Восточного шоссе, проспекта Вагоностроителей, улиц Фестивальной и Красногвардейской, проспекта Мира, улиц Карла Маркса и Горошникова.



Напомним, ожидается, что Владимир Путин прилетит в Свердловскую область 15–16 февраля. Президента ждут на НПО «Автоматика» в Екатеринбурге, на «Уралвагонзаводе» в Нижнем Тагиле, на «Уральских локомотивах» и в Музее военной техники в Верхней Пышме. Официально о визите главы государства на Средний Урал нигде не сообщалось.

По информации АН «Между строк», Нижнетагильский гарнизон полиции также приведён в повышенную готовность.

Всего Владимир Путин был в Нижнем Тагиле шесть раз.