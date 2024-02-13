В Нижнем Тагиле запретили парковку автомобилей на главных улицах города 15 февраля. На «Уралвагонзаводе» в этот день ждут Владимира Путина 

В Нижнем Тагиле запретили парковку автомобилей на главных улицах города 15 февраля, на «Уралвагонзаводе» в этот день ждут визита президента РФ Владимира Путина.

Мэрия опубликовала постановление о предстоящих дорожных работах на территории города. Согласно документу, 15 февраля 2024 года с полуночи и «до окончания проведения работ» будет запрещена парковка автомобилей на различных участках Восточного шоссе, проспекта Вагоностроителей, улиц Фестивальной и Красногвардейской, проспекта Мира, улиц Карла Маркса и Горошникова. Детали ограничений на карте.

Напомним, информацию о приезде президента России в соцсетях начали распространять работники «Уралвагонзавода», ссылаясь на объявления о нерабочем четверге касс, парковок и проходных завода. По сообщениям СМИ, глава государства также может посетить в Нижнем Тагиле обновлённую школу № 32.

Ожидается, что Владимир Путин прилетит в Свердловскую область 14–17 февраля. Президента ждут на НПО «Автоматика» в Екатеринбурге, на «Уралвагонзаводе» в Нижнем Тагиле, на «Уральских локомотивах» и в Музее военной техники в Верхней Пышме. Официально о визите главы государства на Средний Урал нигде не сообщалось.

По информации АН «Между строк», Нижнетагильский гарнизон полиции также приведён в повышенную готовность.