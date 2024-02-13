«Внос объёмных сумок запрещён». На «Уралвагонзаводе» в Нижнем Тагиле готовятся к приезду Владимира Путина 15 февраля

Президент России Владимир Путин может посетить Нижний Тагил, в частности «Уралвагонзавод», 15 февраля. Эту версию работники оборонного предприятия распространяют в соцсетях, ссылаясь на объявления о нерабочем четверге касс, парковок и проходных завода.

Ожидается, что Владимир Путин прилетит в Свердловскую область 14–17 февраля. Президента ждут на НПО «Автоматика» в Екатеринбурге, на «Уралвагонзаводе» в Нижнем Тагиле, на «Уральских локомотивах» и в Музее военной техники в Верхней Пышме. Официально о визите главы государства на Средний Урал нигде не сообщалось.

По информации АН «Между строк», Нижнетагильский гарнизон полиции также приведён в повышенную готовность.