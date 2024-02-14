А вы знали? Владимир Путин был в Нижнем Тагиле шесть раз

Тагильчане знают, что президент России Владимир Путин испытывает к Нижнему Тагилу самые тёплые чувства. Только с 2011 по 2015 год глава государства побывал здесь три раза. А в 2012 году Нижний Тагил негласно стали называть Путинградом. Ожидается, что 15 февраля президент посетит Нижний Тагил в седьмой раз.

Первый визит Владимира Путина в Нижний Тагил состоялся вскоре после его вступления в должность главы государства, в 2000 году. Он посетил выставку вооружений «Урал Экспо Армс — 2000» на Старателе, а также НТМК, где принял участие в закладке фундамента «Стана 5000» по производству труб большого диаметра. Тогда президент бросил «на счастье» в фундамент стройки медный пятак, отчеканенный в XVIII веке на Екатеринбургском монетном дворе.

Фото: пресс-служба НТМК

Второй раз Владимир Путин побывал в нашем городе проездом из Перми в декабре 2009 года, будучи премьер-министром. На полигоне «Старатель» он ознакомился с новой продукцией УВЗ — танками Т-90А, Т-90АК и БМПТ, посетил «Уралвагонзавод», провёл в ДК им. Окунева совещание, посвящённое оборонно-промышленному комплексу страны, и отбыл в Верхнюю Пышму.

В 2011 году Путин приехал в Нижний Тагил снова. Он посетил выставку вооружений, попробовал себя в качестве командира танка Т-90С, после чего отправился на УВЗ, где принял участие в пуске новой автоматизированной линии по производству осей колёсных пар, провёл совещание, на котором обсудил перспективы завода, а после встретился с заводской молодёжью.

Следующего визита Владимира Владимировича тагильчанам долго ждать не пришлось. В мае 2012 года он приехал в Нижний Тагил, чтобы поблагодарить «людей труда» с УВЗ за поддержку его кандидатуры на президентских выборах в марте. Именно после этого визита Нижний Тагил получил своё второе имя — Путинград.

Фото: Kremlin.ru, «Комсомольская правда» Фото: Kremlin.ru, «Комсомольская правда» Фото: Kremlin.ru, «Комсомольская правда»

В ноябре 2015 года Путин вновь посетил Нижний Тагил, чтобы посмотреть на преображение города. В сопровождении мэра Сергея Носова он осмотрел ФОК «Президентский», реконструированный драмтеатр, прогулялся по Театральному скверу и строящейся набережной. Подводя итоги визита, глава государства отметил, что приятно удивлён темпами преображения города.

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила / Илья Колесов Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила / Илья Колесов Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила / Илья Колесов

В начале марта 2018 года Владимир Путин посетил Нижний Тагил в шестой раз. Этот визит был заявлен как «рабочий» и не предусматривал каких-либо торжественных или мемориальных мероприятий. Президент в сопровождении гендиректора «Уралвагонзавода» Александра Потапова, министра промышленности и торговли Дениса Мантурова и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева осмотрел производственные мощности по выпуску подвижных составов и принял участие в VI Всероссийском форуме рабочей молодёжи.

Ждали президента в Нижнем Тагиле и 24 декабря 2022 года, но визит был отменён без объяснения причин. Тогда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил СМИ, что визит главы государства в Нижний Тагил нигде официально не анонсировался, поэтому комментировать его отмену не имеет смысла.