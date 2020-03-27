У Льва Лещенко подтвердился коронавирус

У 78-летнего народного артиста РСФСР Льва Лещенко подтверждён коронавирус, который стал причиной пневмонии, сообщил «Интерфаксу» главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

«Спекуляции некоторых СМИ на тему состояния здоровья Льва Валерьяновича Лещенко заставили меня утром спросить его официального разрешения опубликовать этот пост. Лев Валерьянович поступил к нам в стационар с клинико-рентгенологической картиной внебольничной пневмонии. После дообследования была подтверждена коронавирусная этиология пневмонии», — сообщил Проценко.

Он уточнил, что «в первые сутки после поступления состояние пациента ухудшилось».

«Наросла одышка и снизились показатели оксигенации крови. В связи с этим мы продолжили лечение в условиях отделения реанимации. На сегодняшний день состояние пациента стабильно и он не нуждается в дополнительном кислороде, мы планируем продолжить его лечение в госпитальном отделении», — сказал Проценко.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что состояние народного артиста улучшилось, что даёт возможность врачам рассчитывать на благоприятное развитие событий.

Напомним, 24 марта стало известно, что Лещенко с супругой госпитализированы в больницу в Коммунарке с воспалением лёгких. Накануне его перевели в реанимацию.

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