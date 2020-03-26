Лев Лещенко помещён в реанимацию больницы в Коммунарке с подозрением на коронавирус

Певец Лев Лещенко, который находится в больнице для пациентов с коронавирусом в московской Коммунарке, переведён в реанимацию, пишет Baza.

По данным издания, Лещенко перевели из-за проблем с дыханием, но состояние удалось стабилизировать. Концертный директор певца Олег Дмитриев сказал Mash, что в реанимации его «подпитывают кислородом после тяжелейших гастролей и перелётов», он проведёт там два дня. В беседе с РИА Новости он подчеркнул, что причиной перевода стал не коронавирус.

Народного артиста РСФСР Льва Лещенко и его жену Ирину положили в больницу в Коммунарке накануне из-за подозрения на коронавирус — они вернулись из поездки в США и Канаду 11 марта. 78-летний певец, по словам его директора, несколько дней не мог вызвать врача, и супруги поехали в медцентр сами. Результаты теста на коронавирус ещё неизвестны.

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