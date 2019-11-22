Тверской суд Москвы не принял иск Навального к Путину

Тверской суд Москвы отказался принять иск сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) к президенту Владимиру Путину, со ссылкой на пресс-службу суда пишет «Медиазона».

«Принятие этого заявления нарушает основные принципы разделения властей на территории Российской Федерации», — рассказали в суде.

Там уточнили, что «требования не могут быть предъявлены к президенту РФ в рамках административного судопроизводства».

Напомним, накануне Навальный заявил, что он и работники ФБК подают в суд на Путина из-за «дела ФБК».

«Мы требуем признать незаконным его бездействие. Он, являясь гарантом Конституции (часть 2 статьи 80 Конституции), не реагирует и не принимает мер по прекращению грубых и систематических нарушений конституционных прав (на неприкосновенность жилища, на распространение информации и выражение мнения о коррупции, на объединение), происходящих по "делу ФБК" просто десятки раз в день в течение уже очень продолжительного времени. Мы требуем признать незаконными действия Путина Владимира Владимировича по организации уголовного преследования (фабрикации дела ФБК), поскольку считаем его ввиду такого масштаба преследования организатором этого дела», — написал Навальный в своем блоге.

Комментируя подачу иска пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле нет позиции по данному вопросу.