Навальный и ФБК подали в суд на Владимира Путина

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный и больше 10 сотрудников фонда решили подать иск к президенту РФ Владимиру Путину, сообщается на сайте политика.

«Мы требуем признать незаконным его бездействие. Он, являясь гарантом конституции (часть 2 статьи 80 Конституции), не реагирует и не принимает мер по прекращению грубых систематических нарушений конституционных прав (на неприкосновенность жилища, на распространение информации и выражение мнения о коррупции, на объединение), происходящих по "делу ФБК" просто десятки раз в день в течение уже очень продолжительного времени. Мы требуем признать незаконными действия Путина Владимира Владимировича по организации уголовного преследования (фабрикации дела ФБК), поскольку считаем его ввиду такого масштаба преследования организатором этого дела», — пишет Навальный.

Оппозиционер просит не считать иск политическим высказыванием.

«Мы-то по закону себя ведём. И делаем то, что по закону должно быть предметом судебного спора в Прекрасной России Будущего. Мы ходим зафиксировать юридический факт: Мы возлагаем вину на абсолютное и демонстративное беззаконие по "делу ФБК" на Путина лично. Мы готовы отстаивать эту позицию в суде и в независимом суде мы её докажем. Действия Путина по организации этого незаконного политически мотивированного преследования должны быть расследованы, и они рано или поздно будут расследованы», — пишет Навальный.

Напомним, уголовное дело об отмывании денег в ФБК по части 4 статьи 174 УК РФ («Легализация денежных средств или иного имущества, приобретённых другими лицами преступным путём») было возбуждено 3 августа, до сих пор в деле нет ни одного обвиняемого, ни даже подозреваемого. При этом следователи регулярно проводят следственные действия — масштабные обыски в штабах Навального по всей стране. Так, 12 сентября обыски в штабах Навального прошли одновременно в 41 городе. Операция охватила местные штабы Навального, адреса проживания координаторов, волонтеров штабов и в некоторых случаях их родственников. По оценкам ФБК, было задействовано не менее тысячи сотрудников силовых структур.

9 октября Минюст России объявил, что Фонд борьбы с коррупцией, основанный оппозиционером Алексеем Навальным, внесён в реестр «иноагентов», потому что получил два денежных транша из Испании, а также транш из США на общую сумму более 140 тысяч рублей. Представители фонда назвали происходящее провокацией.