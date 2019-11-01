Суд признал законным включение ФБК в список «иностранных агентов»

Замоскворецкий суд Москвы отказал Фонду борьбу с коррупцией в иске к Минюсту, оспаривающем решение о признании ФБК «иностранным агентом», пишет «МБХ медиа».

18 октября Минюст признал ФБК иностранным агентом, объяснив это тем, что фонд получил три транша из-за границы — два из США и один из Испании. Спонсор ФБК из Испании не смог объяснить, зачем сделал пожертвование: он не говорит по-русски и никогда не был в России. По его словам, он перевёл деньги в сентябре, когда счета фонда были арестованы из-за расследования дела об отмывании денег, а реквизиты перевода с сайта ФБК убрали. В ФБК перевод из Испании назвали провокацией.