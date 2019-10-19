ФБК Алексея Навального подал в суд на Минюст России

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального подал в Замоскворецкий суд Москвы иск к Министерству юстиции России. Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на юриста ФБК Вячеслава Гимади, в исковом заявлении фонд требует признать незаконным решение Минюста о включении организации в реестр «иностранных агентов».

Напомним, о том, что Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального включён в реестр «иноагентов», Минюст РФ объявил 9 октября. Позже и. о. главы департамента по делам некоммерческих организаций Владимир Титов выступил с заявлением, что ФБК были получены зарубежные транши на общую сумму более 140 тысяч рублей.