Три года условно за истязание детей получила жительница Приобья

В Пермском крае осудили приёмную мать шестерых детей. Женщина систематически подвергала их пыткам: морила голодом, избивала и заставляла выполнять тяжёлую физическую работу.

50-летняя жительница Чайковского более 1,5 лет истязала своих приёмных детей. На момент совершения преступления ребятам было от 11 до 14 лет. Об этом сообщает телекомпания VETTA.

Семья проживала в частном секторе. В ходе судебных разбирательств было установлено, что осуждённая заставляла детей выполнять всю тяжёлую физическую работу, систематически лишала их еды и не следила за здоровьем и гигиеной вверенных ей детдомовцев. О том, что происходит в семье, органы опеки узнали лишь спустя полтора года после усыновления.

«В ходе расследования уголовного дела в отдел опеки и попечительства внесено представление, по результатам рассмотрения которого сотруднику учреждения объявлен выговор», — сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Сейчас подопечные изъяты у злоумышленницы. Суд назначил женщине три года условно.

Напомним, что в Нижнем Тагиле истязатель детей Юрий Юдин также отделался условным наказанием. Суд приговорил его к четырём годам. Прокуратура намерена обжаловать приговор и добиваться реального срока.