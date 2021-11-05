​​​​​​​Торговые центры Нижнего Тагила вновь «заминировал» неизвестный

Вечером 4 ноября около 20:00 сразу несколько торговых центров Нижнего Тагила были эвакуированы. Известно об эвакуации людей и работе спецслужб в ТЦ «Квадрат» на ул. Пархоменко, «Александровский пассаж» на пр. Ленина, «Кит» на Черноисточинском шоссе, Мегамарт» на Вагонке и Вые, «Малина» на ул. Садовой и другие.

Как и неделю назад, полицейские сказали сотрудникам ТЦ об анонимном звонке и попросили всех покинуть помещение. Спустя несколько часов оцепление было снято.

Напомним, 28 октября работа большинства торговых центров Нижнего Тагила тоже была остановлена. Правда это произошло утром, ещё до официального открытия большинства ТЦ, около 8 часов утра.