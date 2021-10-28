«Угрозы не было». Полиция Нижнего Тагила закончила проверочные мероприятия после массовой эвакуации торговых центров

Полиция Нижнего Тагила завершила проверочные мероприятия после массовой эвакуации торговых центров на территории всего города. По словам сотрудников ТЦ «Квадрат» на ул. Пархоменко, эвакуация началась примерно в 7:50, полицейские сказали им об анонимном звонке о минировании. Помимо «Квадрата», эвакуировать пришлось «КИТ» на Гальянке, «Малину» на Садовой, «Мегамарт» на Вагонке и Вые, ЦУМ на Октябрьской революции, DEPO.

«Ни зданиям, ни посетителям реальной угрозы не было. Проверочные мероприятия завершены», — рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», не уточнив причину эвакуации.