Топ-10 самых популярных марок автомобилей среди сотрудников мэрии Нижнего Тагила

Сотрудники тагильской администрации предпочитают ездить на автомобилях из модельных рядов Lada (15 человек), Hyundai (12), Nissan (11), Toyota (11), Renault (8) и Kia (8). Популярны также Volkswagen, Mitsubishi, Ford и Mazda. Такой вывод можно сделать, проанализировав декларации почти 250 муниципальных служащих о доходах, расходах и имуществе за 2018 год. На днях они были опубликованы на официальном сайте города.

Согласно документам, только 120 сотрудников администрации Нижнего Тагила имеют в собственности какое-либо транспортное средство. При этом легковыми автомобилями отечественного производства пользуется лишь 1/8 часть служащих. Если выбирать самую популярную машину среди всех тех, на которых ездят специалисты мэрии, не только по марке, но и по модели, то ею окажется Hyundai Solaris. Им владеют 6 тагильчан. К слову, в ближайшее время казанская компания ООО «Транстехсервис-20» обеспечит местных чиновников пятью служебными Hyundai Solaris. Новые седаны будут цвета серебристый металлик с механической коробкой передач, системой экстренного оповещения «ЭРА-ГЛОНАСС» и подогревом передних сидений.

«Было принято решение для нужд администрации города купить пять бюджетных автомобилей, это не премиум-класс, — отмечал ранее замглавы администрации по финансово-экономической политике Алексей Бурдилов. — Они каждый день будут гонять по области, наматывать километры. Поэтому мы смотрели те автомобили, которые экономичны по эксплуатационному содержанию — и по обслуживанию, и по расходу топлива. Чтобы они были минимально комфортны, но имелась максимальная гарантия. В интернете обсуждали, что мы откинули LADA Vesta. Да, откинули, потому что для нас это существенная разница — 150 тыс. км или 100 тыс. км гарантийного пробега. Для наших разъездных машин 150 тыс. км — это, грубо говоря, два года».

В автопарке главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева имеется Toyota Land Cruiser 200, его первого зама Вячеслава Горячкина — Toyota Highlander и снегоболотоход. Курирующий финансово-экономическую политику в мэрии Алексей Бурдилов владеет Volkswagen Amarok и моторной лодкой Bratan, ответственный за соцполитику Валерий Суров — Ssang Yong Kyron. Недавно назначенный руководителем аппарата администрации города Алексей Храмцов ездит на Volkswagen Touareg.

Есть в собственности у муниципальных служащих Нижнего Тагила также автомобили марок Dodge, Audi и Mercedes-Benz, мотовездеходы, «Газели», трактор, мотоцикл «Урал».

Напомним, среди заместителей главы администрации Нижнего Тагила Владислава Пинаева больше всех денег в прошлом году заработал Валерий Суров, курирующий работу социального блока администрации. Он задекларировал 1,88 млн рублей. Среди начальников структурных подразделений мэрии наибольший доход за 2018 год задекларировали: руководитель финансового управления Марина Кудрявцева (1,2 млн рублей), куратор ЖКХ Егор Копысов (1,06 млн рублей) и глава управления образования Татьяна Удинцева (1,03 млн рублей, владеет Audi A3).