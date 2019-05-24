Самым богатым чиновником Нижнего Тагила стал замглавы по соцполитике Валерий Суров. Жена главного финансиста города заработала 8 копеек

Вице-мэры и руководители муниципальных предприятий Нижнего Тагила отчитались о доходах, расходах и имуществе за 2018 год. Информация опубликована на официальном сайте города. Среди заместителей главы администрации Нижнего Тагила Владислава Пинаева больше всех денег в прошлом году заработал Валерий Суров, курирующий работу социального блока администрации. Он задекларировал 1,88 млн рублей (на 50 с лишним тыс. рублей больше по сравнению с 2017 годом). Он по-прежнему ездит на Ssang Yong Kyron, владеет земельным участком в 22 сотки, дачей и квартирой 39,2 «квадрата». Супруга Сурова заработала в 2019 году почти 840 тысяч рублей. У неё в собственности — земельный участок площадью 10 соток и жилой дом 176 «квадратов». Renault Sandero Stepway она поменяла на Renault Captur.

В прошлые годы тройку лидеров по заработку среди вице-мэров возглавлял Владислав Пинаев. В этот раз чиновник декларировал доход уже как глава города, он заработал в 2018 году 3,7 млн рублей. Это почти на миллион рублей больше по сравнению с 2017 годом (2,6 млн рублей).

Второе место по уровню доходов за 2018 год занял замглавы по горхозяйству и строительству Владимир Юрченко с 1,24 млн рублей (плюс 500 с лишним тыс. рублей). Его супруга задекларировала лишь 295 тысяч рублей. Состав имущества семьи бывшего начальника управления горхозяйством и директора МУП «Тагилдорстрой» почти не изменился: пять земельных участков (общей площадью 60 соток), два жилых дома (163,9 и 31 кв. м), квартира (90,7 кв. м) и ½ доли в квартире площадью 43,1 кв. м. Ездит семья на Range Rover.

Замкнул тройку лидеров замглавы по финансово-экономической политике Алексей Бурдилов, вернувшийся на работу в тагильскую мэрию осенью прошлого года. Он заработал в 2018 году почти 1,17 млн рублей. Его супруга, согласно документу, задекларировала 8 копеек. В собственности семьи Бурдиловых — земельный участок площадью 5 соток, квартира 175,6 кв. м, садовый дом почти 19 «квадратов», Volkswagen 2Н Amarok и лодка с мотором «Братан» 430 КМ.

Напомним, о доходах и имуществе за прошлый год уже отчитались депутаты Нижнетагильской гордумы. Больше всего денег из них в 2018 году заработал гендиректор «Уралкриомаша» Дмитрий Скоропупов (8,2 млн рублей). Председатель избирательной комиссии Нижнего Тагила Лидия Брызгалова задекларировала 1,6 млн рублей, заместители начальника управления горхозяйством Игорь Комаров и Михаил Сёмин — 772,4 и 780,8 тысячи рублей соответственно.