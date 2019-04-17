Самым богатым депутатом Нижнего Тагила оказался гендиректор «Уралкриомаша» Дмитрий Скоропупов

Депутаты Нижнетагильской гордумы отчитались о доходах и имуществе за 2018 год. Сведения опубликованы на официальном сайте города. Больше всего денег в прошлом году заработал гендиректор «Уралкриомаша» Дмитрий Скоропупов (8,2 млн рублей). По сравнению с 2017 годом он увеличил свой доход более чем в два раза. При этом из списка имущества у него исчезла Toyota Land Cruiser 200. Депутат заменил её мотовездеходом Can-Am Outlander 800 с прицепом. Супруга Скоропупова ездит на Mercedes-Benz GLA-Klasse 250. Семья владеет также тремя квартирами общей площадью более 200 кв. м, жилым домом в 447,4 кв. м, тремя земельными участками.

На втором и третьем местах по заработку в 2018 году оказались председатель НТГД Алексей Пырин (7,1 млн рублей) и директор «Нижнетагильского холодильника» Вячеслав Малых (6,4 млн рублей). У депутата Малых доходы выросли почти на 600 тысяч рублей. Он владеет шестью земельными участками, жилым домом, квартирой, подземной автостоянкой, административным зданием, двумя мастерскими, ангаром и иными строениями.

Самый маленький доход задекларировал председатель совета ТОС «Прудок» Ленинского района Нижнего Тагила Игорь Макаров — чуть больше пяти тысяч рублей. При этом Макаров ездит на Lexus RX200t, владеет жилым домом площадью 405,4 кв. м и земельным участком почти на 16 соток. Депутат Мария Лисина, которая в прошлом году оказалась замешана в скандале из-за нарушений в декларации, заработала в 2018 году полмиллиона рублей.

Роман Гореленко пересел с Toyota-Lexus на Volkswagen Touareg. Михаил Кручинин избавился от своего Nissan Qashqai, Мария Лисина — от Mazda 6. Андрей Обельчак купил себе лодку, а его супруга пересела с Toyota Land Cruiser Prado 120 на Mitsubishi Pajero.