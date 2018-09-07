Владислав Пинаев представил нового вице-мэра по финансам

Алексей Бурдилов назначен новым заместителем главы города по финансово-экономической политике. В пятницу, 7 сентября, чиновника представил на аппаратном совещании коллегам врип главы Нижнего Тагила Владислав Пинаев, сообщает корреспондент АН «Между строк».

«Прошу оказать ему содействие в работе, любить и жаловать», — объявил Владислав Пинаев, добавив, что вряд ли это решение стало для кого-то неожиданным.

Напомним, в конце июля в длительный отпуск ушла действующий замглавы по финансово-экономической политике мэрии Евгения Черемных. По информации источников агентства, чиновница сразу же написала заявление на увольнение. Среди возможных мест трудоустройства Черемных инсайдеры называют пост министра финансов Магаданской области, губернатором которой с большой вероятностью 9 сентября будет избран экс-мэр Нижнего Тагила Сергей Носов.

Алексей Бурдилов уволился с должности начальника финуправления мэрии в январе 2012 года с формулировкой «в связи с переходом на другую работу». В беседе с журналистом АН «Между строк» чиновник говорил, что у него «много причин» для увольнения, в том числе «недостаточная заработная плата». После увольнения Бурдилов устроился на пост замдиректора по развитию ГБУСО «Многофункциональный центр».