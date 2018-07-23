Источник: Замглавы Нижнего Тагила Евгения Черемных покидает мэрию

Заместитель главы Нижнего Тагила по финансово-экономической политике Евгения Черемных уходит в отставку, рассказал АН «Между строк» источник в администрации города. По словам нашего собеседника, с сегодняшнего дня чиновница в отпуске, из которого уже не выйдет на работу в мэрию. Решение об отставке уже согласовано с временно исполняющим полномочия главы Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым, утверждает инсайдер.

Сама Евгения Черемных отрицает, что собирается покинуть мэрию.

«Я сейчас сижу на рабочем месте, но вообще я с сегодняшнего дня в отпуске. Ни с кем не расставалась, на сегодняшний день никуда не собираюсь, хотелось бы вернуться из отпуска на работу», — прокомментировала АН «Между строк» Черемных.

Источник АН «Между строк» не исключает, что опровержение информации чиновницей может быть связано с её переговорами по новому месту работы. По информации агентства, Евгении Черемных поступало предложение возглавить Министерство финансов Магаданской области, врио губернатора которой с мая является экс-мэр Нижнего Тагила Сергей Носов. В разговоре с АН «Между строк» чиновница данную информацию также опровергла.

Евгения Черемных работает вице-мэром по финансово-экономической политике с ноября 2012 года и являлась одним из ключевых сотрудников команды Сергея Носова. В мэрию Нижнего Тагила она пришла с должности начальника управления внутреннего аудита «Уралвагонзавода», прежнее руководство которого принимало активное участие в политической жизни города. Черемных была одним из основателей движения «Чистый город», формировавшего команду лояльных УВЗ депутатов. Супруг Евгении Черемных много лет работал топ-менеджером корпорации «Уралвагонзавод», но в апреле 2017 года, после передачи компании в «Ростех», ушёл с поста заместителя гендиректора по корпоративным и правовым вопросам.