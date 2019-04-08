Доходы Владислава Пинаева за 2018 год увеличились на миллион рублей

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев заработал в 2018 году 3,7 млн рублей. Это почти на миллион рублей больше по сравнению с 2017 годом (2,6 млн рублей). Данные о доходах мэра за прошлый год опубликованы на официальном сайте города. Супруга Пинаева официального дохода в 2018 году не получила.

Семья Пинаевых до сих пор владеет четырьмя земельными участками (от 7 до 25 соток), жилым домом (496 кв. м) и неким нежилым строением площадью 788 кв. м. В пользовании у супруги имеется земельный участок (10 соток). В собственности у самого Владислава Пинаева есть Toyota Land Cruiser 200 и автоприцеп. Land Rover Freelander из списка транспортных средств главы Нижнего Тагила исчез.