Стали известны фамилии самых богатых начальников управлений мэрии Нижнего Тагила

На официальном сайте Нижнего Тагила опубликовали фамилии самых богатых вице-мэров, руководителей и сотрудников профильных управлений в администрации, а также глав районов города. Информацию о доходах и имуществе за 2018 год сдали все сотрудники мэрии. Самым богатым главой района в этот раз стал смотрящий за центром Геннадий Мальцев с его Kia QLE (Sportage). В прошлом году он заработал 1,6 млн рублей. Руководитель администрации Тагилстроевского района Денис Парамонов, который любит гонять как на Mitsubishi L300, так и на мотовездеходе CF MOTO CF 625-С Х6, задекларировал 1,2 млн рублей. Управляющий Дзержинскими территориями Александр Ревенко заработал почти 1,2 млн рублей.

Среди начальников структурных подразделений мэрии наибольший доход за 2018 год задекларировали: руководитель финансового управления Марина Кудрявцева (1,2 млн рублей»), куратор ЖКХ Егор Копысов (1,06 млн рублей) и глава управления образования Татьяна Удинцева (1,03 млн рублей, владеет Audi A3).

Из всех сотрудников администрации наибольший доход за прошлый год задекларировал начальник отдела реестров и правовой защиты в управлении муниципального имущества Антон Климцев. В 2018 году он заработал 5,2 млн рублей. Его супруга получила 6,2 млн рублей. В её собственности квартира площадью 93,8 «квадратов». Отмечается, что источниками получения средств, за счёт которых была совершена сделка по приобретению жилых помещений, являются кредит, зарплата за предыдущие периоды, доход от продажи квартиры. Самым бедным сотрудником мэрии в прошлом году оказалась Татьяна Куянова, главный специалист отдела сметных расчётов и контроля ценообразования. Она задекларировала 117,7 тысячи рублей.

Среди глав территориальных администраций самым зажиточным стал Михаил Бритов, управляющий территориями Висимо-Уткинска. Он заработал в 2018 году почти 1,4 млн рублей. При этом остальные его коллеги не смогли получить в прошлом году и полумиллиона рублей.

Напомним, самым богатым чиновником Нижнего Тагила стал замглавы по соцполитике Валерий Суров.