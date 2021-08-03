«Только лучшие спортсмены — наша гордость, рашн мэны». Осуждённые ИК-12 Нижнего Тагила записали песню в поддержку олимпийской сборной России

Заключённые ИК-12 Нижнего Тагила Александр Заяц и Евгений Кудрин записали видеоролик с песней в поддержку олимпийской сборной России, сообщили АН «Между строк» в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

«В ролике использована музыка и слова собственного сочинения, которые исполнили Александр Заяц (вокал, стихи) и Евгений Кудрин (музыка, аккомпанемент на баяне). Видеоряд для ролика взят из съёмок Олимпийских Игр сборной России в Токио», — прокомментировали в ведомстве.

Это не первый ролик, который сняли осуждённые ИК-12. В феврале этого года музыканты записали клип, призывающий пройти вакцинацию против коронавируса, эту композицию оценил Иван Ургант в своей передаче на Первом канале. В мае мужчины выпустили песню о вреде курения. А в июле тот же музыкальный коллектив снял видеоролик, призывающий отказаться от незаконного использования телефонов в местах лишения свободы. В 2019 году Евгений Кудрин с ещё одним заключённым ИК-12 Евгением Брусницыным пригласили к ним в гости рэпера Басту.