Осуждённые тагильской ИК-12 сняли видеоролик, призывающий отказаться от незаконного использования телефонов в местах лишения свободы

Осуждённые исправительной колонии № 12 Нижнего Тагила сняли видеоролик, который призывает отказаться от использования мобильных в исправительных учреждениях.

В ролике осуждённые рекламируют оператора связи «Зонателеком», который специализируется на работе в местах лишения свободы. Через «Зонателеком» заключённые могут звонить близким и при этом не нарушать правила внутреннего распорядка учреждения.

«За колючей проволокой не нужен нам смартфон, потому что есть у нас “Зонателеком”. Качество отличное, удобно и законно. “Зонателеком” — наш фаворит бесспорно», — поётся в песне.

«Зонателеком» оказывает четыре вида услуг: телефонная связь, видеопереговоры, электронная переписка и перевод денежных средств на лицевой счёт осуждённого. Отметим, что рейтинг приложения на Play Маркет — 2,5 из 5. Чаще всего люди жалуются на проблемы со звуком и изображением.

В ролике использована песня (музыка и слова собственного сочинения), которую исполнили Александр Заяц и Евгений Кудрин. Видео подготовлено в рамках проведения конкурса среди творческих коллективов учреждений ФСИН России на лучшую социальную рекламу, созданную осуждёнными.