Осуждённые тагильской ИК-12 сняли видеоролик, призывающий отказаться от незаконного использования телефонов в местах лишения свободы

Осуждённые исправительной колонии № 12 Нижнего Тагила сняли видеоролик, который призывает отказаться от использования мобильных в исправительных учреждениях.
В ролике осуждённые рекламируют оператора связи «Зонателеком», который специализируется на работе в местах лишения свободы. Через «Зонателеком» заключённые могут звонить близким и при этом не нарушать правила внутреннего распорядка учреждения.
«За колючей проволокой не нужен нам смартфон, потому что есть у нас “Зонателеком”. Качество отличное, удобно и законно. “Зонателеком” — наш фаворит бесспорно», — поётся в песне.
«Зонателеком» оказывает четыре вида услуг: телефонная связь, видеопереговоры, электронная переписка и перевод денежных средств на лицевой счёт осуждённого. Отметим, что рейтинг приложения на Play Маркет — 2,5 из 5. Чаще всего люди жалуются на проблемы со звуком и изображением.
В ролике использована песня (музыка и слова собственного сочинения), которую исполнили Александр Заяц и Евгений Кудрин. Видео подготовлено в рамках проведения конкурса среди творческих коллективов учреждений ФСИН России на лучшую социальную рекламу, созданную осуждёнными.
- Ранее в этой же колонии осуждённые сняли ролик ко Всемирному дню без табака, который отмечается 31 мая. Музыканты попытались призвать людей отказаться от курения. Пользователи соцсетей сравнили ролик осуждённых со знаменитым клипом «Стекловаты».