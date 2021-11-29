«Титановая долина» получит из областного бюджета почти 250 млн рублей

В 2023 году особая экономическая зона «Титановая долина» получит из бюджета Свердловской области 241,2 млн рублей в качестве инвестиций, пишет Znak.com со ссылкой на проект региональной программы по управлению государственной собственностью. Речь идёт о двух очередях «Титановой долины» — на территории Верхнесалдинского и Сысертского городских округов.

Средства направят на реконструкцию, капитальный ремонт и технологическое присоединение объектов инженерной, транспортной, социальной, инновационной и иной инфраструктуры на территории особой экономической зоны.

«Титановая долина» ― особая экономическая зона промышленно-производственного типа ― была создана в 2010 году. Она имеет две площадки, общая площадь которых близка к 400 гектарам. Одним из самых известных резидентов «Титановой долины» является предприятие Ural Boeing Manufacturing.