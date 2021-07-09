Экс-директора «Титановой долины» приговорили к 10 годам колонии

В Октябрьском суде Екатеринбурга сегодня вынесли приговор по громкому делу экс-директора «Титановой долины» Артемия Кызласова, пойманного на взятке. Его приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Выступивший посредником в передаче взятки Михаил Шилиманов получил 8 лет колонии, а учитывая, что он осуждён и по делу о мошенничестве с деньгами пайщиков «Бухты Квинс», по совокупности преступлений ему назначили срок 9 лет в колонии строгого режима.

Также Кызласов и Шилиманов должны заплатить по 13 миллионов рублей штрафа.

«По версии следствия, в мае 2019 года “Титановая долина” заключила контракт на проектные и изыскательские работы с одной компанией, а та компания заключила договор ещё с одним подрядчиком. После этого Кызласов потребовал у коммерческого директора подрядчика 10 миллионов рублей за подписание актов сдачи-приёмки выполненных работ и угрожал, что будет препятствовать перечислению денег. Через какое-то время сумма взятки увеличилась до 13 миллионов», — сообщили в СКР по Свердловской области.

Передача части требуемой суммы взятки была осуществлена 17 февраля 2020 года в одном из кафе Екатеринбурга. Однако сотрудники УФСБ РФ по Свердловской области задержали обоих подозреваемых.