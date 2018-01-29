«Телекон» получил без борьбы контракт с Нижнетагильской гордумой на 2,3 млн рублей

Телерадиокомпания «Телекон» стала победителем закупки на освещение деятельности Нижнетагильской гордумы в 2018 году. Местный телеканал был единственным участником аукциона с начальной ценой 2 млн 365 тысяч рублей, который должен был пройти сегодня, 29 января. Конкурсная комиссия признала соответствующей заявку «Телекона», поэтому контракт будет заключён с ним без дополнительных процедур.

Условия конкурса были практически идентичны прошлогодним: гордума искала телекомпанию, которая будет снимать в месяц не менее четырёх 20-минутных программ про деятельность депутатов, а также трижды выпускать в эфир повторы каждой программы. По сравнению с контрактом на 2017 год общий хронометраж программ увеличился с 700 до 720 минут. При этом начальная цена закупки выросла сразу на 33,5% — с 1,77 до 2,36 миллиона рублей.

В техзадании закупки по-прежнему присутствует условие об обязательном согласовании программ с заказчиком, а также запрет на «сниженную лексику и негативные оценочные суждения в адрес Нижнетагильской городской Думы, депутатов и работников аппарата».

В прошлом году за контракт боролись ТРК «Телекон» и МАУ «Тагил-ТВ». Наименьшую цену в ходе торгов предложил муниципальный канал, но аукционная комиссия признала победителем «Телекон» из-за несоответствий в документации «Тагил-ТВ». Принадлежащий городу телеканал пытался оспорить итоги конкурса, но арбитражный суд оставил их в силе.