​​​​​​​Телеграм-каналы назвали имя преемника вице-мэра Евгении Черемных 

Уволившийся в начале 2016 года с поста начальника финуправления администрации Алексей Бурдилов спустя два с половиной года может вернуться в мэрию. По информации анонимного телеграм-канала «Вслух», авторство которого приписывают известному медиаменеджеру Александру Соловьёву, уже в пятницу, 7 сентября, врип главы города Владислав Пинаев может представить Бурдилова в должности своего заместителя по финансово-экономической политике.

Получить официальный комментарий пресс-службы администрации Нижнего Тагила не удалось. Сам Алексей Бурдилов заявил агентству, что «пока не хотел бы комментировать» информацию телеграм-канала, при этом не опроверг слухи.

«Пока не опровергаю, но окончательного решения нет», — заявил АН «Между строк» Бурдилов.

Напомним, в конце июля в длительный отпуск ушла действующий замглавы по финансово-экономической политике мэрии Евгения Черемных. По информации источников агентства, чиновница сразу же написала заявление на увольнение. Среди возможных мест трудоустройства Черемных инсайдеры называют пост министра финансов Магаданской области, губернатором которой с большой вероятностью 9 сентября будет избран экс-мэр Нижнего Тагила Сергей Носов.

Алексей Бурдилов уволился с должности начальника финуправления мэрии в январе 2012 года с формулировкой «в связи с переходом на другую работу». В беседе с журналистом АН «Между строк» чиновник говорил, что у него «много причин» для увольнения, в том числе «недостаточная заработная плата». После увольнения Бурдилов устроился на пост замдиректора по развитию ГБУСО «Многофункциональный центр».