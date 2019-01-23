Telegram-блогера Устинова арестовали ещё на 4 месяца по делу о мошенничестве

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга продлил арест Александру Устинову, подозреваемому в мошенничестве, пишет Znak.com. Он останется в СИЗО-1 Екатеринбурга до 25 мая 2019 года.

Перед началом заседания Устинов назвал своё пребывание в следственном изоляторе «ценным опытом», а уголовное дело против него — политическим. Он также заявил, что не знает, кто сейчас пишет в его телеграм-канал «Устинов троллит». Новые посты начали появляться 26 декабря — почти через месяц после ареста политтехнолога. По словам Устинова, во время задержания у него был изъят телефон с сим-картой, на которую был зарегистрирован канал, поэтому «писать туда может кто угодно».

Следствие ходатайствовало об аресте Устинова до 26 мая 2019 года из-за большого числа следственных действий, которые необходимо выполнить. По словам следователя, необходимо провести большое количество экспертиз, опросить около 50 свидетелей, провести очные ставки обвиняемых, прочитать и проанализировать все письма в их электронной почте. Основания именно для такой меры пресечения следствие перечислило те же, что и раньше: Устинов, по мнению СК, может скрыться от следствия, повлиять на свидетелей, «продолжить заниматься преступной деятельностью», он уже пытался скрыться и уничтожить зубами флешку во время задержания.

В качестве свидетелей со стороны защиты в суде выступили отец Устинова Юрий и его мать Елена, которые положительно охарактеризовали своего сына.

«[Арест] — исключительная мера. Человек исключительно грамотный, образованный, развитой. Ведёт здоровый образ жизни. Единственный случай из детства, когда он нашёл 5 рублей, полдеревни обежал, чтобы найти, кто их потерял. Я бы пошёл с ним в разведку», — рассказал отец.

Мать Устинова добавила, что считает своего сына «правдолюбом и порядочным человеком».

Напомним, Александр Устинов, автор телеграм-каналов «Устинов троллит» и «ДИП губернатора», был арестован 1 декабря на два месяца. Ему предъявлено обвинение по статье «Мошенничество в особо крупном размере» (часть 4 статьи 159 УК РФ).

По версии следствия, Устинов получил от представителя завода «Вентпром» 1,75 млн рублей за снятие клеветнического материала с принадлежащего ему сайта. Помимо Устинова, по делу были задержаны и арестованы журналист Иван Бесценный и программист Антон Старк.