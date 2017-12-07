ТАСС сообщил об отказе Олега Дерипаски от иска к Associated Press

Российский бизнесмен Олег Дерипаска отказался судиться с американским агентством Associated Press, которое ранее обвинял в клевете в свой адрес, со ссылкой на документы апелляционного суда округа Колумбия пишет ТАСС.

Отмечается, что «стороны достигли урегулирования и согласия», договорившись об отказе от взаимных претензий и продолжения тяжбы. Свои судебные издержки каждая сторона оплатит самостоятельно.

Дерипаска подал иск на AP 15 мая, поводом для разбирательства послужила статья репортёров Джеффа Хорвица и Чада Дея от 22 марта, в которой сообщалось о деловых связях российского бизнесмена с экс-руководителем избирательного штаба Дональда Трампа Полом Манафортом. Журналисты выяснили, что в 2006 году Манафорт подписал со структурами Дерипаски контракт с ежегодным вознаграждением в $10 млн, предметом сделки было продвижение интересов президента России Владимира Путина. Деловые связи Манафорта и Дерипаски продолжались как минимум до 2009 года, утверждало агентство со ссылкой на имевших доступ к платёжным документам собеседников.

Пол Манафорт ранее подтверждал, что работал на Дерипаску почти 10 лет, но исключительно в легальном поле — представлял деловые и личные интересы бизнесмена в тех странах, где у него были инвестиции. Своё участие в продвижении политических интересов Манафорт отвергал.

В середине октября окружной суд в Вашингтоне отклонил иск Дерипаски к AP. Судья не обнаружила в публикации порочащих российского миллиардера высказываний. Существенные факты о себе, а также своей роли по продвижению интересов России в мире Дерипаска не оспорил, доказать наличие злого умысла в статье российский бизнесмен также не сумел. Из решения суда следовало, что подать повторный иск россиянин не сможет. Агентство подавало встречный иск с требованием оплатить свои судебные издержки.