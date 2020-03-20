ТАСС отложил выход последних серий проекта «20 вопросов Путину»

Последние три серии проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину» не будут показаны в соответствии с изначальным графиком, их представят позже в рамках большого итогового фильма.

18-я, 19-я и 20-я серии интервью с Путиным, называвшиеся «О свободе слова в интернете», «Об изменениях Конституции и о Госсовете» и «О детях, внуках и личных потерях», должны были выйти 23, 24 и 25 марта соответственно. Выход полной версии интервью планировался на 26 марта, но теперь агентство сообщает, что назовёт точную дату позже.

«Решение о трансформации было принято ТАСС в связи с кардинальным изменением новостной повестки, которая идёт вразрез с идеей проекта — попыткой оценить вместе с Путиным перемены в стране за два десятилетия, а не события текущего момента. Финал проекта совпал с ситуацией информационного "идеального шторма", когда аудиторию во всём мире волнуют преимущественно пандемия коронавируса нового типа и экономическая ситуация», — говорится в заявлении ТАСС.

Напомним, в серии вышедших интервью президент России Владимир Путин, в частности, заявлял, что к среднему классу в России принадлежит 70% населения, призывал не считать внепарламентскую оппозицию врагом России и обещал, что если на страну будут наступать, то «мы повторим».