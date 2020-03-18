Путин заявил о принадлежности 70% граждан России к среднему классу

Президент России Владимир Путин в интервью агентству ТАСС заявил, что в России 70% жителей относятся к среднему классу.

Он объяснил, что исходит из методики Всемирного банка, в соответствии с которой к среднему классу можно причислить тех людей, доход которых в полтора раза больше минимального размера оплаты труда. Путин напомнил, что МРОТ в России составляет чуть больше 11 тысяч рублей, а значит, средний класс — люди, которые получают примерно от 17 тысяч рублей.

«У нас таких достаточно много, уверенно свыше 70%», — сказал глава государства.

Глава государства согласился с тем, что «средний класс в каждой стране разный», а потому нельзя сравнивать ситуацию в России с уровнем жизни во Франции, Германии или США. Тем не менее Путин подчеркнул, что задачей властей является укрепление среднего класса и наращивание его доходов.

В мире существуют различные методики определения среднего класса — например, в прошлогоднем докладе Высшей школы экономики «Российский средний класс в фокусе разных теоретических подходов: границы, состав и специфика» эксперты пришли к выводу, что средний класс составляет 38% россиян, а к его ядру можно причислить лишь 7% граждан. К нему автор исследования причислила людей, у которых есть подчинённые на работе, загородный дом или крупные сбережения.

Швейцарский банк Credit Suisse в 2015 году предположил, что к среднему классу можно отнести тех россиян, чей доход превышает 18 тысяч долларов в год — тогда этим требованиям отвечали лишь 4% граждан.