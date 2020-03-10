«Мы повторим»: Путин высказался об итогах Великой Отечественной войны

Президент России Владимир Путин в анонсе 10-й серии интервью ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину», говоря об итогах Великой Отечественной войны, сказал, что если на страну будут наступать, то «мы повторим».

«Мы потеряли 27 миллионов человек. И если кто-то посмеет сделать что-то подобное, мы повторим. "Кто к нам с мечом придёт, от меча и погибнет"», — сказал президент.

Ранее, 6 марта, во время встречи с жителями Ивановской области президент Владимир Путин заявил, что в настоящее время для России важна стабильность, а не сменяемость власти.

«Сейчас действительно, может быть, важнее даже стабильность, спокойное развитие страны. Но потом, когда мы наберём… Страна наберёт побольше уверенности в себе, побольше ресурсов… Тогда точно совершенно нужно, безусловно, обеспечить сменяемость власти», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, 2020 год Путин объявил Годом памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.