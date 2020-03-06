Владимир Путин заявил, что России важнее стабильность, чем сменяемость власти

Во время встречи с жителями Ивановской области президент Владимир Путин заявил, что в настоящее время для России важна стабильность, а не сменяемость власти. Он также рассказал, что воспринимает свою работу на посту президента как судьбу.

«Сейчас действительно, может быть, важнее даже стабильность, спокойное развитие страны. Но потом, когда мы наберём… Страна наберёт побольше уверенности в себе, побольше ресурсов… Тогда точно совершенно нужно, безусловно, обеспечить сменяемость власти», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24» (цитата по «Коммерсанту»).

Глава государства рассказал, что воспринимает свою работу как судьбу.

«Дело не в том, что я устал, хочу уйти в сторону. Дело совершенно не в этом. Любой человек, если бы он оказался в моём положении, уверен, воспринимал бы это не просто как работу, а как судьбу», — сказал он.

Путин отметил, что России «будет плохо» без сильной президентской власти, поскольку в стране «нет устойчивых политических партий».

Он также пояснил присутствующим, что грядущие поправки в Конституцию вносятся не для него, а для будущих поколений.