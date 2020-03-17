Путин высказался о несистемной оппозиции в России

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС призвал не считать непарламентскую оппозицию врагом России. В то же время глава государства подчеркнул, что любые политики, в том числе и оппозиционные, должны иметь представление о проблемах россиян, которые, по его оценкам, стали куда разборчивее.

«Рядовой гражданин хочет слышать и понять, а что же предлагают те, кто её [власть] критикует? <…> Так просто, за колбасу, не купишь человека», — заявил Путин.

Ранее российский президент заявлял, что несистемная оппозиция вносит положительный вклад в жизнь страны. Также он советовал политикам, ругающим власть, предложить потенциальным избирателям позитивную программу.